Torna a Castelfranco la sagra del porcino e della chianina

Torna uno degli eventi più attesi di tutta la Toscana, l'ormai celebre Sagra del Porcino e della Chianina, che si terrà a Castelfranco di Sotto (Pisa) per la sua 13° Edizione. Diventata un vero e proprio riferimento per gli amanti della buona cucina, la sagra attira ogni anno tantissime persone non solo dalla regione, ma da ogni parte d'Italia. Sempre più numerosi sono anche i turisti stranieri in visita in Toscana che scelgono di venire apposta a Castelfranco per non perdere questo appuntamento con i sapori autentici.

L'evento si svilupperà per cinque fine settimana consecutivi: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 ottobre 2025, con un gran finale nel weekend di Ognissanti, il 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2025.

Protagonista indiscussa è la Chianina, una delle razze bovine italiane più antiche e prestigiose. Simbolo di forza e nobiltà, la sua carne non è solo una prelibatezza, ma una testimonianza della tradizione agricola locale. Per garantire la massima qualità, tutta la carne Chianina servita alla sagra proviene da una filiera corta certificata, valorizzando il lavoro degli allevatori del territorio.

La sagra ha anche importanti finalità sociali: con il ricavato si sostiene l'attività di numerose associazioni locali, i cui volontari prestano servizio con dedizione in cucina e in sala. Inoltre, parte dei proventi viene reinvestita a favore delle famiglie della comunità, finanziando corsi di doposcuola, lingue, teatro per bambini e molto altro presso lo stesso circolo. In questo modo, ogni piatto servito contribuisce a tessere un futuro più ricco di opportunità per tutti.

L'evento, organizzato dalla Casa del Popolo “Velio Baldasserini” e da altre associazioni locali, si tiene presso la tensostruttura invernale del Circolo, con ingresso da via Enrico Fermi, 1. Gli stand gastronomici saranno aperti il sabato sera dalle 19:30 e la domenica a pranzo dalle 12:00. La sagra resterà chiusa la domenica sera. È prevista un'apertura straordinaria per la cena di Halloween, venerdì 31 ottobre, dalle 19:30. Non è possibile prenotare i tavoli.

Inoltre, per tutta la giornata di domenica 26 ottobre 2025, le vie del centro storico si animeranno con un grande mercato straordinario d'autunno, con banchi commerciali e un mercatino dell'artigianato.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle varie iniziative, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale della Sagra.

