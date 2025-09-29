Torna il corso per aspiranti Radioamatori con ARI Empoli

L'Associazione Radioamatori Italiani sezione di Empoli APS IQ5EM anche quest'anno organizza il corso per il conseguimento della Patente di Radioamatore, nel mese di ottobre 2025 presso la nostra sede in Piazza Guido Guerra n° 13 a Empoli.

Per qualsiasi info scrivere a sezioneariempoli@libero.it. Oppure visitando il nostro sito alla pagina dedicata iq5em.webnode.it

Vi aspettiamo il lunedì, dalle ore 21,15 alle 23,00, nella nostra sede.

Fonte: Il Presidente Aldo Rosselli, Sezione A.R.I. Empoli


