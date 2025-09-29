Tragedia nelle acque di Vada, muore 31enne mentre fa pesca subacquea

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri nelle acque di Vada dove un giovane triestino di 31 anni, ha perso la vita durante una battuta di pesca subacquea.
Il giovane, intorno alle 13, si era immerso alle Secche di Vada insieme ad un amico. Entrambi esperti, si stavano allenando in vista di una gara in apnea prevista nello stesso luogo tra qualche giorno. Il 31enne non sarebbe risalito in superficie: l'amico lo ha trovato sul fondo tirandolo su, prestando i primi soccorsi e chiamando subito il 118. A nulla purtroppo sono valsi i tentativi di rianimare il giovane, probabilmente colpito da un arresto cardiaco. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti la guardia costiera e i carabinieri di Cecina.
