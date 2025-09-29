Un fiume di eventi: il Battello Andrea da Pontedera saluta la stagione 2025

La stagione del Battello Andrea da Pontedera si avvia alla conclusione dopo mesi intensi e partecipati, che hanno visto migliaia di persone scoprire il fiume in una veste nuova, con occhi diversi e con la curiosità di vivere un’esperienza che unisce natura, cultura e socialità.

Ottobre rappresenta l’ultimo tratto di questo viaggio, un vero e proprio rush finale fatto di appuntamenti speciali che intrecciano svago, musica e memoria storica.

Il programma si apre sabato 4 ottobre alle 17.00 con una corsa animata dalla musica degli allievi dell’Accademia Glenn Gould: un pomeriggio di svago e leggerezza sulle acque del fiume, accompagnati dalle note dei giovani musicisti.

Domenica 5 ottobre, sempre alle 17.00, il battello diventa invece luogo di riflessione e racconto con l’iniziativa “Storie di guerra”, guidata dallo storico Michele Quirici. Un appuntamento speciale organizzato in occasione degli 80 anni dalla Liberazione di Pontedera, per ricordare e condividere la memoria di quegli eventi con la comunità.

Sabato 11 ottobre, alle 17.00, spazio alla sensibilizzazione ambientale con i volontari dell’associazione Polpo Verde, che porteranno a bordo un messaggio importante: riflettere sull’impatto della plastica e sull’importanza di proteggere le nostre acque.

Infine, domenica 12 ottobre, il Battello Andrea da Pontedera saluterà il pubblico con la corsa finale, per concludere insieme una stagione che ha segnato un successo straordinario.

Informazioni e prenotazioni Email: info@visitvaldera.eu Telefono: +39 388 7583081 Posti limitati (massimo 50 persone per corsa)

Il Battello Andrea da Pontedera chiude così un anno intenso, fatto di esperienze diverse ma unite da un filo comune: la riscoperta del fiume come luogo di incontro, cultura e condivisione.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

