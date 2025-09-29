Urso e Fabbrocini (FdI Castelfiorentino): "I risultati di un anno in Consiglio. Opposizione può essere costruttiva"

A un anno dall’inizio della consiliatura, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Castelfiorentino, rappresentato da Serena Urso, coordinatrice e consigliera comunale, candidata alle prossime elezioni regionali, e Fabio Fabbroncini, traccia un bilancio dell’attività svolta, evidenziando come un’opposizione seria e determinata possa incidere concretamente sulle scelte dell’amministrazione, portando risultati tangibili per la comunità.

Nel corso dell’ultimo anno, diverse nostre proposte sono state accolte, a testimonianza della capacità di Fratelli d’Italia di coniugare fermezza politica e spirito costruttivo:

1. Controllo Pfas e sostanze cancerogene nelle acque. Abbiamo ottenuto l’impegno dell’amministrazione a richiedere ad Acque Spa analisi puntuali, soprattutto a tutela dei bambini, visto che nelle scuole viene servita acqua del rubinetto. La salute dei cittadini è per noi priorità assoluta, senza alibi né rinvii.

2. Risarcimenti per le vittime delle stragi nazifasciste e delle Foibe. La mozione ha aperto la strada alla realizzazione di un Giardino della Memoria delle Guerre del XX secolo, con totem dedicati anche alle vittime delle Foibe, per non lasciare nessuna pagina di storia nell’oblio.

3. Celebrazione della “Giornata del Rispetto”

In applicazione della legge n. 7/2024, stiamo predisponendo un programma educativo rivolto a scuole, associazioni e famiglie, per promuovere il rispetto reciproco, la prevenzione del bullismo e la dignità umana. Ogni 20 gennaio, Castelfiorentino ricorderà questi valori in modo concreto.

4. Sala Blu alla Stazione Ferroviaria

Abbiamo avviato contatti con Ferrovie dello Stato per garantire servizi di assistenza e inclusione alle persone con disabilità. Se il progetto non sarà accolto, siamo già pronti a realizzare, insieme alle associazioni, un servizio analogo a livello locale.

Fratelli d’Italia non si è limitata alle mozioni: con determinazione e ascolto delle istanze dei cittadini, abbiamo contribuito a:

• Ripristinare il piazzale-parcheggio delle case popolari di Cambiano;

• Sostenere la sostituzione delle vecchie tubature dell’acqua per garantire sicurezza e qualità del servizio;

• Sbloccare situazioni ferme da mesi, come nel caso delle case popolari di Via de’ Profeti, dove stiamo seguendo criticità amministrative e strutturali che da troppo tempo pesano sui residenti.

«Questi risultati – dichiarano Urso e Fabbroncini – dimostrano che il ruolo di una classe dirigente che fa un’opposizione seria e propositiva non è solo quello di denunciare criticità, ma anche di avanzare proposte concrete, con senso di responsabilità e attenzione al bene comune. In un anno siamo riusciti a incidere su salute pubblica, memoria storica, inclusione sociale e sicurezza, senza cedere alla logica dello scontro fine a sé stesso.

Siamo convinti che una classe dirigente che ha l’ambizione di governare la città non abbia bisogno né di offendere gli avversari politici né di alzare i toni dello scontro, perché i cittadini hanno ormai compreso che le soluzioni ai loro bisogni devono essere affidate a chi, prima ancora della capacità di urlare, possiede vere competenze politiche e manageriali. E questo è il percorso che continueremo a seguire, con serietà e determinazione».

