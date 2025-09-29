Buona la prima per l'Use Computer Gross: vittoria all'esordio contro Junior Basket Casale

Basket Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

La prima è andata. Parte col piede giusto l’Use Computer Gross al primo impegno ufficiale della stagione. La vittoria sulla Junior Basket Casale consente infatti alla squadra di coach Valentino di proseguire serenamente il programma di lavoro di questo avvio di campionato regalando subito una soddisfazione al pubblico che sabato sera ha gremito le tribune del Pala Sammontana.

Partire con una vittoria davanti al nostro pubblico è sempre importante – spiega - soprattutto in una gara non semplice come questa. Siamo partiti contratti, con qualche errore di troppo e un numero di palle perse che ha condizionato la fluidità del nostro attacco. Nel secondo tempo, però, la squadra ha mostrato un altro volto: siamo stati più concreti, più lucidi nelle scelte e abbiamo alzato il ritmo in difesa, trovando quella continuità che ci era mancata nella prima parte”.

Considerando che siamo un gruppo con tanti volti nuovi – prosegue - la compattezza mostrata è un segnale positivo. Portiamo a casa i due punti e diverse indicazioni utili per continuare a crescere”.

Già domenica alla prima trasferta ci sarà subito una bella verifica. I biancorossi giocheranno infatti sul difficile campo di Lucca, un test impegnativo per la squadra biancorossa.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Basket
Basket
26 Settembre 2025

Use alla prima: a Empoli c'è Casale

La prima è sempre particolare, bella. Si torna finalmente in campo per i due punti, si guarda con un occhio particolare i nuovi, si tornano ad applaudire quelli che l’anno [...]

Basket
Basket
25 Settembre 2025

Use Rosa Scotti, con Umbertide bene la difesa

Il doppio test con Umbertide chiude il ciclo delle amichevoli dell’Use Rosa Scotti. Dopo la partita dei giorni scorsi, sabato prossimo alle 16 le umbre saranno al Pala Sammontana per [...]

Basket
Attualità
22 Settembre 2025

L’Use Rosa Scotti attende il campionato, intanto il test con Jolly Acli Livorno

Un’altra tappa per l’Use Rosa Scotti verso il campionato., A far visita alla squadra di coach Cioni è arrivata venerdì sera Jolly Acli Livorno, in un’amichevole che ha preceduto la [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina