Buona la prima per l'Use Computer Gross: vittoria all'esordio contro Junior Basket Casale

La prima è andata. Parte col piede giusto l’Use Computer Gross al primo impegno ufficiale della stagione. La vittoria sulla Junior Basket Casale consente infatti alla squadra di coach Valentino di proseguire serenamente il programma di lavoro di questo avvio di campionato regalando subito una soddisfazione al pubblico che sabato sera ha gremito le tribune del Pala Sammontana.

“Partire con una vittoria davanti al nostro pubblico è sempre importante – spiega - soprattutto in una gara non semplice come questa. Siamo partiti contratti, con qualche errore di troppo e un numero di palle perse che ha condizionato la fluidità del nostro attacco. Nel secondo tempo, però, la squadra ha mostrato un altro volto: siamo stati più concreti, più lucidi nelle scelte e abbiamo alzato il ritmo in difesa, trovando quella continuità che ci era mancata nella prima parte”.

“Considerando che siamo un gruppo con tanti volti nuovi – prosegue - la compattezza mostrata è un segnale positivo. Portiamo a casa i due punti e diverse indicazioni utili per continuare a crescere”.

Già domenica alla prima trasferta ci sarà subito una bella verifica. I biancorossi giocheranno infatti sul difficile campo di Lucca, un test impegnativo per la squadra biancorossa.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

Notizie correlate