Women for Quantum, anche le scienziate dell'Università di Pisa aderiscono al manifesto

Marilù Chiofalo, professoressa di Fisica della materia all’Università di Pisa, è tra le autrici del Manifesto di Women for Quantum (W4Q), un gruppo internazionale che riunisce professoresse di fisica e tecnologie quantistiche con oltre dieci anni di esperienza post-dottorato, attive principalmente in Europa e Giappone sia in accademia che nell'industria. Il Manifesto, al quale hanno aderito anche le professoresse Benedetta Mennucci e Chiara Roda dell'Università di Pisa, ha raccolto centinaia di adesioni da tutto il mondo.

Pubblicato sulla rivista Communication Physics del gruppo Nature, il documento affronta le criticità legate alla scarsa rappresentanza femminile nel settore e all'elevato numero di coloro che lasciano l'ambiente dopo il dottorato di ricerca: nell’Unione Europea le donne rappresentano meno del 22% delle cattedre nelle scienze naturali, con percentuali ancora più basse in paesi come Germania, Regno Unito e Giappone.

Women for Quantum chiede un cambiamento radicale nelle strutture accademiche, nei meccanismi di leadership e di finanziamento, promuovendo valori fondanti quali fiducia, diversità, collaborazione e libertà di espressione. L’obiettivo è creare un ambiente nel quale le donne che fanno ricerca siano a proprio agio e possano esprimere appieno il proprio potenziale. Questo, sostengono le autrici, sarebbe un beneficio anche per ogni altra persona indipendentemente dalla propria diversità.

"Il Manifesto è un primo passo concreto per aprire uno spazio di trasformazione - spiega Marilù Chiofalo - È un atto collettivo di donne di responsabilità e di visione, nato dal riconoscimento di esperienze condivise e dalla volontà di costruire insieme un modo di fare scienza nuovo, che ogni ragazza e donna possa vivere con l'agio di essere autenticamente se stesse".

E intanto il 17 settembre alla Sorbona di Parigi è stata lanciata l'associazione Women for Quantum e sono state anticipate le prossime azioni volte a implementare I valori espressi nel Manifesto.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa