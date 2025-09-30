Agbalt Odv ringrazia la guardia di finanza di Pisa per il viaggio alla Winner's Cup: "Angeli custodi"

Ci sono gesti che vanno ben oltre il dovere. Gesti che sanno di umanità, di attenzione silenziosa ma concreta, di presenza autentica nei momenti che contano davvero. Nell’ambito della protezione sociale anche quest’anno, come già accadde per il 2024, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa ha scelto di esserci. Non con parole, ma con i fatti. Ha messo a disposizione di AGBALT ODV (Associazione di Genitori per la cura di Bambini Affetti da Leucemia o Tumore) un mezzo militare con autisti per accompagnare i nostri ragazzi, la squadra de "I TOSCANACCI". Dove? A Milano, alla Winner’s Cup 2025 — un torneo speciale, unico nel suo genere, dove scendono in campo squadre formate da giovani guariti o in follow up oncologico, una vera e propria esplosione di energia positiva!

Un viaggio che non è solo fisico, ma profondamente simbolico. È il tragitto che porta dalla malattia alla speranza, dalla solitudine della cura alla condivisione della rinascita. A farci da “Angeli custodi” i Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa che hanno reso questo viaggio ancora più significativo: non solo per il trasporto materiale, ma per l’affetto, l’attenzione e la vicinanza umana che hanno dimostrato. Tanti sono stati i bei momenti condivisi che rimarranno un ricordo indelebile nella nostra memoria. La partecipazione alla Winner’s Cup non è stata soltanto un evento sportivo, ma un’occasione di incontro, scambio e gioia, dove lo sport è diventato veicolo di rinascita e condivisione. Insieme, con piccoli e grandi gesti, si costruisce una comunità più forte e più unita, capace di restituire ai giovani la fiducia nel futuro.

E noi, di cuore, diciamo grazie. Grazie al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Pisa, per aver creduto ancora una volta in noi e per aver contribuito, con discrezione e generosità, a scrivere un’altra pagina bella della nostra storia. Grazie ai ragazzi e alle ragazze che ci regalano ogni volta una sferzata di fiducia nel futuro. Grazie ai medici, ai volontari, agli organizzatori, a tutti coloro che hanno fatto sì che questo evento potesse realizzarsi.

Fonte: A.G.B.A.L.T. ODV