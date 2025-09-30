In crociera per il team building: il 'regalo' ai dipendenti della ATC2 Service Games

Una crociera sulla Costa Favolosa tra Genova, Barcellona e Marsiglia. Questo è 'team building' della ATC2 Service Games, storica realtà toscana del gioco pubblico con sede a San Miniato. Un tempo, con Lido Lotti al timone dell'azienda, il premio natalizio divenne un riconoscimento speciale accompagnato da una cena conviviale. Il figlio Luca Lotti ha deciso di raddoppiare i momenti di ritrovo e fare qualcosa anche d'estate, non una semplice cena ma un viaggio per creare comunità.

Dopo l'esperienza nel Conero e quella all'Argentario, nel 2025 cinquantasei partecipanti tra dipendenti, famiglie e figli hanno preso parte alla crociera. Un autobus partito il 25 settembre da San Miniato ha accompagnato il gruppo al porto di Genova, per una crociera completa di ogni servizio comprese bevande e connessione Wi-Fi inclusi. “È stata un’esperienza fantastica – racconta Lotti – ci siamo divertiti molto e sono convinto che il gruppo ne sia uscito ancora più unito.”

Ancora Lotti: “La squadra per me è tutto. Se riesco nei miei progetti lavorativi è sicuramente anche grazie alla cura che metto nel preparare e rafforzare il team, ma soprattutto grazie a chi mi affianca ogni giorno. Non sono semplici colleghi: sono persone davvero speciali, che considero parte integrante della mia famiglia. Oltre a mio figlio, sento di avere altre venticinque famiglie da sostenere, e questo per me è un motivo di grande orgoglio. Veder crescere l’azienda insieme a loro, condividere successi e difficoltà, significa sapere che non cammino mai da solo ma insieme a una comunità che rema nella stessa direzione.”

Notizie correlate