Bracconaggio, un caso a San Rossore: due arresti

Lunedì 22 settembre i carabinieri forestali di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato due uomini trovati a cacciare illegalmente all’interno del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nel comune di Pisa.

I militari hanno sorpreso i due bracconieri in possesso di armi da fuoco clandestine, subito sequestrate. I carabinieri hanno proceduto all’arresto dei due che, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Nel rito direttissimo è stato convalidato l’arresto disponendo la misura dell’obbligo di firma tre volte alla settimana.

