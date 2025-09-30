Capriolo incastrato in una recinzione, liberato dai vigili del fuoco

Rimasta incastrata in una recinzione, una femmina di capriolo è stata liberata dai vigili del fuoco. È successo alla stazione ferroviaria di Ghivizzano, nel Comune di Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca, dove questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana.

La squadra ha liberato il giovane esemplare utilizzando un'apposita attrezzatura per divaricare la ringhiera di metallo. Una volta fuori dalla recinzione l'animale, apparentemente in buone condizioni, è stato consegnato al veterinario dell'Asl intervenuto sul posto per verificare lo stato di salute.

