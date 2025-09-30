Cento anni e grande festa a Montopoli per Clara Falcini

La sindaca Linda Vanni ha portato gli auguri di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Montopoli a Clara Falcini per i suoi cento anni. Un augurio che si unisce a quello della figlia Mariagrazia Alderighi, del genero Rodolfo Gronchi e della nuora Manuela Bacci. "Qual è il segreto per arrivare a cento anni? - ha risposto Clara - Ho sempre lavorato con passione e sono circondata dall'affetto della mia famiglia, qui tutti mi trattano da regina!". Nei suoi racconti lucidi, gli anni a Terni, sua cittadina d'origine, in cui ha conosciuto suo marito che faceva il militare lì. Poi il trasferimento in Toscana prima a San Miniato e poi a Capanne, a Montopoli in Val d'Arno. Presenti anche i parroci don Udoji e don Kriss in rappresentanza della comunità pastorale delle Capanne.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa