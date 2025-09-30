Conceria Pegaso, firmato l'accordo quadro per chiedere la cassa per cessazione

Firmato oggi l'accordo quadro per la Conceria Pegaso di Fucecchio (Ponte a Cappiano), con un impegno del liquidatore a chiedere la cassa per cessazione dalla data della messa in liquidazione dell’azienda, lo scorso 13 agosto, fino al 31 dicembre 2025, con disponibilità del liquidatore all’eventuale proroga fino al 2026 se finanziata. Ed è anche già partita, sempre questo pomeriggio, l’istanza al Ministero del Lavoro, che apre la procedura per la richiesta dell’ammortizzatore sociale.

Soddisfazione da parte del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini, che accolgono positivamente l’esito per il quale hanno lavorato istituzioni, organizzazioni sindacali, Arti e Unità di crisi della Regione Toscana. L’istanza di cassa per cessazione è supportata dall’Accordo di progetto per l’attivazione di percorsi di ricollocazione collettiva, utilizzando anche gli incentivi regionali all’assunzione, a favore dei 43 lavoratori e lavoratrici coinvolti.

La Regione è ora in attesa della convocazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli ulteriori passaggi del procedimento per accedere all’ammortizzatore sociale.

