Consiglio comunale di Empoli, i risultati delle votazioni

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito lunedì 29 settembre 2025, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

7. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2024. Art 233 bis d. lgs. 267/2000 e 11 bis del d.lgs.118/2011. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

8. Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2025 – 3^ aggiornamento. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

9. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

10. Variazioni al Bilancio di Previsione 2025-2027. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

11. Piano Urbanistico Attuativo di cui alla scheda norma 12.13. art. 111 della lrt 65/2014. Adozione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, astenuti Fratelli d'Italia, contrari Centrodestra per Empoli.

12. Istituzione del “Garante delle persone con disabilità” per il Comune di Empoli e approvazione del relativo regolamento. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, astenuti Fratelli d'Italia e Centrodestra per Empoli.

13. Deliberazione di indirizzo politico in merito al riconoscimento da parte del Comune di Empoli dello stato di Palestina. Il punto è stato approvato con emendamenti con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, astenuti Fratelli d'Italia e Centrodestra per Empoli.

14. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 18 ottobre 2022 avente ad oggetto “Deliberazione di approvazione dell’operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana". Approvazione modifiche statutarie in Alia Servizi Ambientali s.p.a. (“Alia”). Approvazione fusione per incorporazione di Consiag s.p.a, Acqua Toscana s.p.a e Publiservizi s.p.a in Alia. Approvazione patto parasociale tra soci pubblici. costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie in Multiutility (“Holding Toscana”) e approvazione del relativo statuto. Conferimento del ramo operativo di Alia in una società di nuova costituzione. Aumenti di capitale riservati ad altri soggetti pubblici. Quotazione in borsa di Multiutility”. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Fratelli d'Italia, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

Al voto anche un Odg accompagnatorio alla delibera al punto 14 (Multiutility) presentato da Avs. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, M5S, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, contrari Fratelli d'Italia e Centrodestra per Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa