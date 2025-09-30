Duo di chitarre per l'ultimo appuntamento del 'Fortissimissimo Metropolitano' con Salvini e Chiaramonti

Si chiude la pagina empolese del "Fortissimissimo Metropolitano 2025", il festival degli Amici della Musica di Firenze dedicato ai giovani musicisti, con il Duo Salvini-Chiaramonti formato dai chitarristi Michelangelo Salvini e Niccolò Chiaramonti. Domenica 5 ottobre, alle ore 18, il concerto, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e con il Conservatorio "P. Mascagni" di Livorno, si terrà presso il Cenacolo degli Agostiniani.

Il programma è totalmente incentrato sul Novecento con incursioni nella contemporaneità. In apertura "Le città invisibili" di Giorgio Mirto, pluripremiato chitarrista e compositore classe 1972, si prosegue, poi, con "Preludio e Fuga in la minore" e "Preludio e Fuga in do diesis minore" da “Les guitares bien tempérées” di Mario Castelnuovo-Tedesco, raccolta ispirata ed omaggio al celeberrimo "Clavicembalo ben temperato" di Johann Sebastian Bach. Il penultimo brano in programma sarà "Un'immagine (Pensando a Franz Schubert)" di Alvaro Company, una composizione di grande valore ma spesso trascurata dal mondo chitarristico. Infine, l'"Andante ma moderato" dal "Sestetto per archi n. 1, op. 18" di Johannes Brahms nella trascrizione per chitarra del musicista e compositore australiano John Williams.

GLI INTERPRETI - Il Duo Salvini-Chiaramonti nasce nel febbraio 2024 in occasione di un concerto di musica rinascimentale per la mostra “Leonardo Da Vinci. Bellezza e invenzione” presso il Museo della Città di Livorno. Da quel momento, il duo avvia un’intensa attività concertistica, nell’ottobre 2024 il duo si distingue ricevendo il primo premio nella 7a edizione del “Concorso Internazionale Città di Torgiano” e il secondo premio nella 7a edizione del “International Florence Guitar Festival”.

Michelangelo Salvini (Livorno, 1998) Dopo aver completato gli studi triennali in Storia Contemporanea presso l’Università di Pisa, nel 2017 viene ammesso ai corsi preaccademici del Conservatorio “P. Mascagni” nella classe di Fabio de Ranieri, frequentando poi il triennio in chitarra presso il medesimo Conservatorio studiando con Nuccio D’Angelo. Continua il biennio in chitarra sotto la guida di Giorgio Mirto. Negli anni partecipa a masterclass con Lorenzo Micheli, Flavio Cucchi, Giulio Tampalini e Thibaut Garcia. Nel 2023 vince il primo premio al concorso “Lions Grosseto” e il secondo premio al concorso chitarristico “Chitarra Verde” di Siena.

Niccolò Chiaramonti (Prato, 1997) ha iniziato lo studio della chitarra classica nella scuola musicale “Ottava Nota” di Poggio a Caiano con il Nicola Camilli. In seguito, studia all’IIS Alberti-Dante, indirizzo musicale, di Firenze, proseguendo con Eloisa Perricone e, successivamente, con Carlo Mascilli Migliorini. Dopo il diploma, studia al Conservatorio di Livorno con Giorgio Mirto e si perfeziona alla Scuola di Musica di Fiesole con Alfonso Borghese e Flavio Cucchi. Nel 2022 ha concluso con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, il biennio di chitarra nella classe di Andrea Dieci al Conservatorio “Vecchi – Tonelli” di Modena.

INFO E PRENOTAZIONI - L'ingresso è gratuito, è necessaria la prenotazione da effettuarsi al link: https://amicimusicafirenze.it/fff-metropolitano-2025/ o contattando la segreteria del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

Contatti:

Amici della Musica di Firenze

Via Pier Capponi 41, Firenze

tel. 055 607 440 / 055 608 420

mail: mailbox@amicimusica.fi.it

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria 16, Empoli

tel. 0571 711122 - 3737899915

mail: csmfb@centrobusoni.org

