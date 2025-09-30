Da Gaza agli ospedali italiani: Cross di Pistoia coordina il trasferimento di 15 pazienti

Condotto a buon fine dalla CROSS, la Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario di Pistoia, anche l'arrivo di questa notte al Meyer di due bambine originarie di Gaza nell’ambito del programma di assistenza umanitaria che ha portato in Italia quindici pazienti. La missione, su attivazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e coordinata dalla CROSS di Pistoia, è terminata questa mattina presto con l’arrivo di tutti i quindici pazienti negli ospedali di destinazione in tutta Italia. Una delle due bambine che sono state accolte al Meyer, è una neonata di pochi giorni ed è stata trasportata in termoculla. Con le due bambine anche i genitori, i fratellini e le sorelline.

Tutto toscano il personale sanitario che ha partecipato alla missione, prevalentemente si è trattato di medico e infermieri 118 e del Coordinamento Regionale Maxiemergenze, ma anche di un neonatologo, di un infermiere e di un medico del Meyer. Fondamentale come sempre il contributo dei volontari. Nel team erano presenti anche 9 soccorritori delle Associazioni di Volontariato della Toscana, ANPAS, Misericordie e CRI di cui 2 mediatori linguistici.

La missione è stata effettuata con 3 C130 della 46 aero brigata dell’aeronautica militare partiti da Pisa.

È l’ottava missione dall’inizio dell’anno che vede la Cross impegnata in operazioni di trasferimento di pazienti particolarmente critici, su richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e della Protezione Civile Europea.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa