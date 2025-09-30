Grave incidente a Castelfranco, pedone investito da un'auto

Cronaca Castelfranco di Sotto
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

Incidente questa sera a Castelfranco di Sotto dove, intorno alle 19.30 per cause in accertamento, una persona è stata investita riportando gravi ferite. È successo in via San Severo, nei dintorni del centro cittadino.

Da quanto si apprende un pedone, un uomo di 39 anni, è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 con due automediche e due ambulanze e le forze dell'ordine per i rilievi. Il 39enne, che avrebbe riportato un trauma cranico, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa. In corso di ricostruzione la dinamica dell'incidente.

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Cronaca
28 Settembre 2025

Incendio a Castelfranco di Sotto: intervento dei Vigili del Fuoco in Via Aiale

Nella serata di ieri, sabato 27 settembre, la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è stata chiamata a intervenire a Castelfranco di Sotto, in Via Aiale, a causa di [...]

Castelfranco di Sotto
Cronaca
27 Settembre 2025

Scontro tra auto e bici a Castelfranco, ferito il ciclista

Incidente questa mattina tra un'auto e una bicicletta a Castelfranco di Sotto. È successo intorno alle 11, in via De Gasperi. In corso di accertamento le cause dello scontro, nel [...]

Castelfranco di Sotto
Cronaca
23 Settembre 2025

Infortunio sul lavoro a Castelfranco, soccorso 29enne ferito a una mano

Infortunio sul lavoro questa mattina in una ditta del settore chimico, nella zona industriale di Castelfranco di Sotto. Da quanto si apprende un giovane di 29 anni, per dinamica al [...]



Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina