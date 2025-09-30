Grave incidente a Castelfranco, pedone investito da un'auto

Incidente questa sera a Castelfranco di Sotto dove, intorno alle 19.30 per cause in accertamento, una persona è stata investita riportando gravi ferite. È successo in via San Severo, nei dintorni del centro cittadino.

Da quanto si apprende un pedone, un uomo di 39 anni, è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 con due automediche e due ambulanze e le forze dell'ordine per i rilievi. Il 39enne, che avrebbe riportato un trauma cranico, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa. In corso di ricostruzione la dinamica dell'incidente.

Notizie correlate