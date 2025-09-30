Il ministro Giuli in visita a Prato e provincia

Attualità Carmignano
Questa mattina il ministro della cultura Alessandro Giuli ha visitato la cattedrale di Santo Stefano e il Museo dell’Opera del Duomo. Ad accoglierlo la direttrice dei Musei diocesani Veronica Bartoletti, il parroco della cattedrale don Marco Pratesi e il presidente dell’Opera del Duomo Claudio Cerretelli.

Il ministro Giuli si è soffermato in particolare sugli affreschi della Cappella maggiore della cattedrale realizzati da Filippo Lippi. La visita è proseguita poi all’interno del Museo, in particolare nella sala che ospita il parapetto originale del pulpito di Donatello e Michelozzo.

“E’ una visita importante. Sin dal primo momento abbiamo auspicato la collaborazione tra governo, ministero, Regione, istituzioni locali per il recupero di un patrimonio che appartiene a tutta la comunità”. Sono le parole con il quale il sindaco Edoardo Prestanti ha accolto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, in vista al cantiere del restauro della chiesa di S. Michele a Carmignano.

“Il convento – ha proseguito il sindaco di Carmignano –, il primo convento francescano al di fuori dell’Umbria, e la Visitazione del Pontormo, uno dei maggiori esempi del nostro manierismo, hanno valore non solo per il nostro territorio, sono opere che hanno un valore universale. La nostra speranza è di tornare a custodire nei tempi previsti dai lavori, secondo il programma delle opere Pnrr, con il ritorno della Visitazione nella sua sede, questi due preziosi beni, che appartengono a Carmignano ma il cui pregio artistico si estende oltre i nostri confini”.

Un patrimonio artistico, quello del Comune del Montalbano, fatto di ville medicee, di tesori etruschi, di manufatti architettonici, delle sculture di Quinto Martini, racchiusi nelle pubblicazioni con le quali Prestanti ha omaggiato il ministro Giuli per la sua visita a Carmignano. Il sindaco ha anche invitato il ministro a visitare il museo archeologico e la casa studio Quinto Martini. In più il primo cittadino ha spiegato al ministro che Carmignano sta lavorando ad un Piano strutturale che ha due linee guida: la salvaguardia idrogeologica del territorio, la valorizzazione del suo patrimonio artistico.

 

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Carmignano
Attualità
20 Settembre 2025

Prato, Medaglia d’Onore alla memoria di Giuseppe Torrini, deportato nei lager nazisti

Stamani, in occasione della ricorrenza della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale”, istituita dalla Legge n. 6 del 13 gennaio 2025, presso [...]

Carmignano
Attualità
13 Settembre 2025

Artimino: al via i lavori per i nuovi punti luci

I lavori inizieranno lunedì 15 settembre e si protrarranno fino a venerdì 14 novembre: è la seconda fase dell’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Artimino, eseguito da Consiag Servizi Comuni, [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
25 Agosto 2025

Scoperto un nuovo asteroide in Sicilia: contribuiscono due giovani del Gruppo Astrofili Montelupo

"Non pensavo che potesse succedermi, è un onore e una responsabilità". C'è grande emozione nella voce di Alessio Squilloni dopo una scoperta a suo modo storica. Squilloni, 25enne di Empoli, [...]



Tutte le notizie di Carmignano

