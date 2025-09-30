Incendio in una conceria a San Miniato, intervengono i vigili del fuoco

Incendio questo pomeriggio in una conceria a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato. Sul posto, intorno alle 16.30, sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, secondo quanto emerso, hanno interessato un impianto di aspirazione di un macchinario che si trovava all'esterno dell'azienda. L'intervento è andato avanti fino al tardo pomeriggio, con la messa in sicurezza dei luoghi e l'accertamento delle cause. Nessuna persona è rimasta ferita.
