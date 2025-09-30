Interruzione idrica programmata nel comune di Montespertoli

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a Montespertoli, venerdì 3 ottobre dalle ore 8:00 alle 11:30 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie San Piero in Mercato, del Gufo, Tresanti, Chinigiano, Poggio Antico, Trecento, Colle San Lorenzo, Sant’Antonio a San Lorenzo e Colle Montalbino.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque SpA
