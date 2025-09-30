La Scala in festa per la Beata Vergine del Rosario

La comunità parrocchiale di San Pietro alle Fonti, a La Scala nella Diocesi di San Miniato, si prepara a celebrare con solennità la festa della Beata Maria Vergine del Rosario, momento di fede molto sentito che quest’anno assume un valore ancora più speciale. Il triduo di preparazione inizierà giovedì 2 ottobre con il Santo Rosario e la Santa Messa presieduta da padre Roberto Benamati. Venerdì 3 ottobre sarà dedicato a un momento di adorazione eucaristica seguito dalla celebrazione della Santa Messa.

Il cuore della festa sarà sabato 4 ottobre, quando alle 21.15 si terranno i Vespri e la processione solenne per le vie del paese, presieduti da don Marco Billeri. L’itinerario partirà dalla Cappella del Salvatore e si snoderà lungo via Samminiatese, via T.R.E., piazza Capocchiari, via Torino e via San Pietro, per concludersi nella chiesa parrocchiale con l’atto di consacrazione a Maria e la benedizione. Seguiranno il concerto della banda e un momento di festa comunitaria.

Domenica 5 ottobre alle ore 11, sempre don Marco Billeri presiederà la Santa Messa solenne, accompagnata dal canto della Corale “San Genesio”. Al termine della celebrazione verrà recitata la supplica alla Madonna del Rosario.

La presenza di don Marco, chiamato pochi giorni fa da Papa Leone XIV a ricoprire l’incarico di suo secondo segretario, rende questi momenti ancora più significativi per tutta la comunità di San Miniato. Come ha sottolineato il vescovo Giovanni Paccosi, si tratta di un grande dono e di un motivo di gioia e orgoglio per tutta la Chiesa locale, pur nella fatica di salutare un sacerdote stimato e amato.

L’invito rivolto a tutta la comunità è di partecipare numerosi, accompagnando con la preghiera e l’affetto il cammino di don Marco in questa nuova tappa della sua missione, al servizio diretto del Papa e della Chiesa universale.

