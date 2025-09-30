La lista civica È ora per Tomasi Presidente presenta i suoi candidati

Anche la lista civica 'È ora per Tomasi Presidente' ha presentato i suoi candidati durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi, 30 settembre 2025. la quadra è composta da quattro nomi: Ilaria Magiotti, Cristina Lotti, Gaetano Cioffi, alla loro prima esperienza politica, ma con grande entusiasmo e voglia di lavorare per il territorio, e Mario Rosi che vanta anni di esperienza come consigliere comunale a Montelupo Fiorentino. Sicurezza e legalità, imprese, infrastrutture e sanità: questi i temi trattati dai candidati, che puntano tutto su Tomasi, che a loro dire "rappresenta la rivoluzione del fare".

"Mi candido nella lista civica 'È ora' a sostegno di Alessandro Tomasi perché amo la mia città e voglio contribuire al cambiamento - ha dichiarato Ilaria Magiotti, alla sua prima esperienza politica -. A Empoli si registrano degrado e spaccio, non possiamo più camminare tranquillamente per le vie della città. Il mio obiettivo è portare legalità e sicurezza ai cittadini di Empoli e al territorio circostante".

Cristina Lotti, anch’essa alla prima esperienza, ha aggiunto: "L’alternativa a Giani è per forza Tomasi. La Toscana è al collasso e la lista civica ha l’opportunità di raccogliere i voti di chi è deluso dall'immobilismo. Gli imprenditori, soprattutto quelli della mia zona, come quelli del settore conciario, stanno faticando e molti negozi stanno chiudendo. La Toscana ha bisogno di un voto innovativo che porti crescita e ricchezza. Anche la sanità è in grossa difficoltà, con liste di attesa infinite e un sistema in crisi". Su quest'ultimo punto, Lotti si è pronunciata favorevole alla sanità privata "che può essere un supporto utile al servizio pubblico".

Sulla viabilità e le infrastrutture, Lotti ha chiarito: "No al pedaggio, sì a una FiPiLi più sicura".

"Ho deciso di sposare il progetto Tomasi perché si è interessato e ha coinvolto anche le classi meno privilegiate - ha spiegato Gaetano Cioffi, operaio del gruppo Zignago e attivo da 15 anni come sindacalista -. Venendo dal mondo operaio, ho visto i settori produttivi in difficoltà a causa della competizione con Est Europa e Asia. È fondamentale investire in macchinari efficienti, creare nuove assunzioni e abbassare i costi energetici".

Mario Rosi, già consigliere comunale a Montelupo Fiorentino dal 2009 al 2014, Non ha dubbi: "Tomasi vincerà in questa tornata elettorale. Noi puntiamo sul fare: gestire i rifiuti con efficienza; migliorare le infrastrutture; intervenire sulla sanità riducendo le liste d’attesa; Introdurre i i CPR come parte della strategia sul territorio".

Notizie correlate