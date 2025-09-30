Una notizia incredibile per tutte le persone che amano i videogiochi arriva da Lucca e tocca il Giappone. Hideo Kojima sarà a Lucca Comics & Games 2025 per la tappa finale del Death Stranding World Strand Tour 2 l'1 e 2 novembre.

Il leggendario creatore e fondatore di Kojima Productions, si legge sul profilo social dell'evento, sarà "protagonista di momenti unici" come panel con ospiti speciali e proiezione del documentario "Hideo Kojima: Connecting Worlds".

L’arrivo di Hideo Kojima a Lucca "è più di un evento, è la celebrazione di una visione artistica che ha ridefinito ciò che i videogiochi possono essere" scrivono da Lucca Comics.

