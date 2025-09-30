Militari aiutano una donna dopo una lite ma vengono picchiati e derubati

Sette persone sono state denunciate per lesioni aggravate e rapina in concorso a Pisa. L'episodio risale alla sera del 14 settembre scorso in via Notari quando i sette uomini tra i 21 e i 40 anni, senza fissa dimora, nullafacenti e con precedenti di polizia, hanno aggredito due militari dell’Esercito liberi dal servizio. I due erano intervenuti per aiutare una donna coinvolta in una lite col compagno.

Nello specifico, i sette, agendo in concorso, hanno aggredito i due militari con calci e pugni, riuscendo a derubarli di una collana in argento, come ripotato dai carabinieri.

