Militari aiutano una donna dopo una lite ma vengono picchiati e derubati

Sette persone sono state denunciate per lesioni aggravate e rapina in concorso a Pisa. L'episodio risale alla sera del 14 settembre scorso in via Notari quando i sette uomini tra i 21 e i 40 anni, senza fissa dimora, nullafacenti e con precedenti di polizia, hanno aggredito due militari dell’Esercito liberi dal servizio. I due erano intervenuti per aiutare una donna coinvolta in una lite col compagno.
Nello specifico, i sette, agendo in concorso, hanno aggredito i due militari con calci e pugni, riuscendo a derubarli di una collana in argento, come ripotato dai carabinieri.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pisa
Pisa
Cronaca
30 Settembre 2025
Lunedì 22 settembre i carabinieri forestali di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato due uomini trovati a cacciare illegalmente all’interno del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nel comune [...]
Pisa
Cronaca
29 Settembre 2025
uova rissa nella notte tra sabato 26 e domenica 27 settembre in piazza delle Vettovaglie, cuore della movida pisana. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe partito da una lite [...]
Pisa
Cronaca
28 Settembre 2025
Rissa nella notte appena trascorsa, tra sabato 27 e domenica 28 settembre, nel centro di Pisa in piazza delle Vettovaglie. Nello scontro, su cui sono in corso gli accertamenti dei [...]
<< Indietro