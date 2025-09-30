Nasconde cocaina dentro ad un barattolo interrato nel bosco, ma è colto sul fatto

Nascondeva la cocaina dentro ad un barattolo interrato nel bosco, ma è stato colto in flagranza dalla Polizia di Stato di Siena che ha arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 41enne, cittadino albanese, residente a Poggibonsi.

L’operazione ha portato la Squadra Mobile della Questura senese al sequestro di circa 200 grammi di cocaina destinata, secondo gli investigatori, allo spaccio.

L’attività è stata avviata nell’ambito di un servizio di osservazione condotto in una zona boschiva nei pressi di San Gimignano, già monitorata nei giorni precedenti.

Gli agenti, grazie anche all’ausilio di una telecamera, hanno documentato i movimenti dell’indagato, che dopo essere giunto a bordo di un furgone, si è introdotto nel bosco per recuperare un contenitore di vetro interrato.

All’interno del barattolo, chiuso ermeticamente e conservato con del riso per evitare l’umidità, erano nascoste diverse confezioni sottovuoto contenenti cocaina per un peso complessivo superiore ai 180 grammi.

Ulteriore sostanza stupefacente, poco meno di 17 grammi, è stata rinvenuta nel veicolo, nascosta all’interno di un contenitore per gomme da masticare.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato oltre 6.600 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, già noto per precedenti specifici, si trovava agli arresti domiciliari con permesso di uscita per motivi di lavoro.

Dopo l’arresto è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A seguito del giudizio di convalida dell’arresto nei suoi confronti è stata disposta la misura della custodia cautelare.

Il Questore ha, inoltre, emesso la Misura di prevenzione dell’avviso orale.

