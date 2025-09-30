Nuovo stadio Empoli, il sindaco risponde su finanziamenti dal Governo, aree cedute e canone annuo

Si torna a parlare del nuovo stadio Carlo Castellani in consiglio comunale a Empoli. A seguito di una interrogazione di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e M5S, il sindaco è tornato su alcuni punti del project financing emersi negli ultimi mesi dopo l'approvazione della delibera di Giunta con cui si dichiara ufficialmente l'utilità pubblica del progetto. (Rimandiamo a questo link per tutti i dettagli del progetto)

10 milioni dal Governo?

In merito alla notizia emersa nei mesi scorsi di un possibile finanziamento del Governo di circa 10 milioni per la realizzazione dello Stadio, il sindaco Mantellassi dichiara che "l'Amministrazione si attiene a quanto dichiarato dal proponente" e che "qualsiasi contributo possa ricevere la società sportiva proponente non ne è assegnatario il Comune". L'Amministrazione, quindi, non conferma e non smentisce, né che esista questa possibilità, né che ne sia a conoscenza o meno, né che abbia un collegamento diretto con il project financing, slegando del tutto le due questioni.

Qualora il finanziamento arrivasse, fa notare Leonardo Masi, al momento non è ancora chiaro "se si tratti di un finanziamento a fondo perduto o un prestito", ma anche questa circostanza al momento non è stata chiarita.

"Si tratta di un contributo che eventualmente il Governo deciderà di assegnare nelle forme che deciderà direttamente al soggetto proponente, non è un finanziamento all'Amministrazione comunale", spiega il sindaco.

Cosa succede in caso di fallimento

Il sindaco ha anche rassicurato sulle procedure in caso di 'fallimento' della società di scopo e l'interruzione dei lavori: "Questa Amministrazione - spiega il sindaco - non diventerà in nessun caso socia della società di scopo nata per i lavori, e quindi non risponderà direttamente in nessun caso delle passività di quest'ultima", inoltre "se sarà riscontrato un grave inadempimento, come dovrebbe inevitabilmente ritenersi il fallimento della sua iniziativa, l'impianto tornerebbe nella piena disponibilità dell'Amministrazione".

Le aree In-Kind: valore e "monetizzazione"

Il sindaco, sollecitato sull'argomento, ha ribadito anche alcuni punti, e alcune cifre, in merito alla cosiddetta 'contribuzione in kind', cioé quei terreni che il Comune cederà al proponente per 'rientrare' nell'investimento. Il sindaco ha ribadito che la cifra resa nota dei 7,3 milioni per le tre aree (quella dietro l'AVIS, una all'uscita di Empoli Centro e la vecchia scuola di Pontorme), è "l'attribuzione che il proponente ritiene di dare come valore alle tre aree, è il proponente ad aver individuato nel PEF un 'peso' di 7,3 milioni, e il Comune, attraverso una consulenza esterna, ha valutato essere corretta". Il sindaco ha ricordato nuovamente che quella "non è la cifra di valore che hanno oggi nel patrimonio dell'Ente quelle tre aree", e che l'unico documento ufficiale che assegna un valore preciso è quello dell'alienazione della ex scuola di Pontorme, valutata intorno ad 1 milione.

"La cifra di 7,3 milioni è il valore che il proponente ha dato a quelle aree, al netto delle destinazioni che il proponente ha chiesto alla Conferenza dei Servizi e al netto della nuova valutazione che avranno quelle aree alla fine del percorso", spiega il sindaco. Si tratta, quindi, "di un valore molto inferiore a quel che abbiamo oggi e che assume una valorizzazione perché vi sono sopra destinazioni che permette la legge Stadi", in sostanza quei terreni, dopo cambio di destinazione e la costruzione delle relative opere, assumerebbero secondo l'Empoli quella cifra di 7,3 milioni.

Sulle parole del sindaco si dichiara critico Masi: "Il cambio di destinazione d'uso lo facciamo noi, i terreni sono nostri, cosa può venire sopra lo decidiamo noi... se è pur vero che non gli diamo un valore, non vuol dire che non valgono niente. Dubito che il privato abbia inserito un valore contro se stesso o sopravvalutando quelle aree. Se ho un pezzo di terra agricolo ha un valore, se è murativo ne ha un altro, ma a deciderlo siamo noi. Diamo noi quel valore, infatti riteniamo che i 7,3 milioni di euro sia un valore corretto".

Su eventuali "monetizzazioni" future da parte dell'Empoli su quei terreni, il sindaco specifica che "la proposta di partenariato pubblico-privato proposta dall'Empoli contempla la possibilità di una monetizzazione delle aree" e il proponente "deciderà se e come gestirle", ma precisa che "il trasferimento delle proprietà potrà avvenire solo ad uno stato avanzato dei lavori, come previsto dalla Delibera di Giunta" che accoglie il progetto. Su questo Masi pone dei dubbi: "Se non abbiamo letto male il PEF, la monetizzazione potrà avvenire al secondo anno, quando credo sia difficile essere in uno 'stato avanzato dei lavori'. Su questo servirà fare dei controlli"

Il Canone Annuo

Il sindaco conferma la presenza di un canone annuo, "una delle richieste fatte dall'Amministrazione all'Empoli Calcio che è stata accettata". L'importo "dovrà essere determinato", perché "la sede di determinazione è fatta al momento del Convenzionamento" a seguito di tutte le procedure necessarie. "Che ci sarà un canone annuo è certo, era una delle richieste ed è stato inserito nel Verbale della Conferenza dei Servizi", chiude il sindaco. Il Comitato Stadio Si ma non Così aveva calcolato sulle precedenti documentazioni una spesa di 450mila euro annui, ma al momento questa cifra non è mai stata confermata, e come spiegato dal sindaco dovrà essere definita in un altro momento.

Polemiche sull'assenza dell'allegato PEF

Piccola polemica è stata avanzata da Masi per l'assenza del PEF (Piano Economico Finanziario) nella documentazione disponibile. Il sindaco ha spiegato che il PEF "così come tutto il progetto deve e sarà approvato al termine della Conferenza Servizi decisoria con l'avvio della procedura di gara" e non era quindi possibile allegarlo. Masi ha ribattuto che "è difficile leggere la delibera che fa riferimento a allegati che non ci sono, è una limitazione della legge ma probabilmente dovremo trovare un altro sistema".

