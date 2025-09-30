Orentano, alla mensa delle elementari la pasta è cotta espressa

Scuola e Università Castelfranco di Sotto
Il nuovo anno scolastico per i bambini della scuola primaria di Orentano parte con un'importante novità per quanto riguarda la preparazione dei pasti della mensa scolastica. La pasta, il primo piatto per eccellenza nella dieta italiana, non verrà più cotta al centro cotture di Castelfranco di sotto e poi trasportata a Orentano, ma verrà preparata in loco, quindi ai bambini verrà somministrato un primo espresso, con un notevole miglioramento della qualità, per il mantenimento dei tempi di cottura ma anche per la mangiabilità.
I genitori della scuola primaria del plesso Giovanni Pascoli di Orentano, avevano manifestato questa richiesta già un paio di anni fa e alla fine la Camst, appaltatore del servizio di refezione scolastica e il comune sono riusciti a soddisfare questa esigenza. Nelle scorse settimane sono partiti i lavori per adeguare lo spazio di preparazione dei pasti ad accogliere un bollitore per la cottura della pasta. La predisposizione dei locali è stata fatta dagli operai e dai tecnici del comune e la Camst, come previsto nel capitolato, ha acquistato il bollitore che verrà utilizzato esclusivamente per la cottura della pasta. Gli altri cibi invece continueranno a essere cotti al centro cotture di Castelfranco e poi verranno portati a Orentano, comprese le paste al forno e tutti i primi diversi dalla pasta.
“Mediamente a questa mensa mangiano tutti i bambini della scuola primaria del paese, un bel numero di alunni”, spiegano dall'amministrazione comunale . “L'utilizzo del bollitore comporta un miglioramento sostanziale della qualità dei primi. I genitori – dicono ancora dal palazzo comunale - avevano manifestato questa necessità da tempo, e ci fa estremamente piacere essere riusciti, sia ad accontentarli. Questo strumento permetterà alla Camst di evitare di far viaggiare la pasta cotta e migliorerà complessivamente l'offerta della nostra mensa”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

