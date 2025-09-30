"Fermare il genocidio dei palestinesi": Melio (PD) firma l'appello al Governo

"Ho firmato l’appello al Governo per chiedere di fermare il genocidio del popolo palestinese. Insieme ad altre 300 persone amministratrici abbiamo infatti sottoscritto una lettera indirizzata alle più alte cariche istituzionali (Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, Presidente della Camera e del Senato). Oggetto: Richiesta urgente di interventi del Governo italiano per fermare il genocidio in Palestina, garantire il rispetto del diritto internazionale e sostenere la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. In sostanza, oltre al riconoscimento dello Stato di Palestina chiediamo anche lo stop alla vendita di armi e alla cooperazione militare con Israele, aprendo corridoi umanitari sicuri indispensabili per sostenere le vittime civili di questo massacro", ha commentato il consigliere regionale Pd Iacopo Melio.

"Ho scelto di esserci anche io in questa richiesta chiara e urgente perché non voglio essere complice, in nessun modo possibile, di quello che sta accadendo sulla Striscia di Gaza: da tanti anni è la mia posizione da attivista, da politico e soprattutto da cittadino italiano che crede in un mondo fatto di pace, di convivenza e cooperazione. Le istituzioni, tutte, devono agire adesso. Basta aspettare, è finito il tempo degli occhi chiusi e delle orecchie tappate. Grazie all’associazione 'Tocca a noi' per questa iniziativa che unisce più parti politiche, e grazie a chi ogni giorno sta riempiendo le nostre piazze per far sentire un’unica voce, compatta, dalla parte dell’umanità: Palestina libera!", ha concluso.

Fonte: Ufficio stampa

