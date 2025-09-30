Problemi tecnici a un treno AV a Firenze, ritardi fino a 90 minuti verso Bologna

Disagi per i viaggiatori della linea Alta Velocità Firenze-Bologna nella mattinata del 30 settembre. Un treno fermo in linea nei pressi di Firenze Castello ha rallentato la circolazione dei convogli in direzione Bologna, causando ritardi fino a 90 minuti, come comunicato da Rfi.

L’inconveniente tecnico ha interessato un treno Italo, e i ritardi si sono accumulati già dalle 9 del mattino. I tecnici di Rfi hanno subito avviato le verifiche sul convoglio fermo, monitorando la situazione per ripristinare la regolare circolazione.

Nel corso della giornata la circolazione ha iniziato una graduale ripresa, ma i passeggeri sono stati invitati a verificare aggiornamenti e possibili variazioni agli orari dei treni interessati. L’episodio ha evidenziato la sensibilità della linea AV a imprevisti tecnici, con possibili ripercussioni sugli itinerari dei convogli tra Firenze e Bologna.