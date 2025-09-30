Pubblica illuminazione, procedono a Fucecchio gli interventi di efficientamento energetico

Miglioramento ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione. E' quanto previsto dall'affidamento che l'amministrazione comunale di Fucecchio ha predisposto al fine di garantire l'adeguamento del sistema pubblico di illuminazione sul territorio comunale.

L'intervento, iniziato la scorsa settimana, proseguirà per circa 90 giorni. In particolare saranno interessate dai lavori di efficientamento via Dante e via Provinciale Fiorentina, comprese le traverse, mentre in via Casabianca e via Montebono sono previsti interventi di potenziamento dell'illuminazione. Inoltre, saranno sostituiti in maniera puntuale i lampioni abbattuti o danneggiati presenti in varie località, sia del capoluogo che delle frazioni,

L'intervento si aggiunge a quello realizzato in estate, relativo al potenziamento della rete di illuminazione pubblica per raggiungere alcune zone del territorio comunale che ne erano sprovviste e che ha interessato l'argine di Saettino in via della Concia, via Vallebuia, via del Fornino e via delle Corti.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa