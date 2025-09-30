Regionali, il programma degli incontri con Barnini e Cucini (PD)

Continuano i numerosi impegni elettorali per i candidati del collegio Firenze 3 al Consiglio regionale della Toscana Brenda Barnini e Giacomo Cucini.

Domani, mercoledì 1 ottobre, entrambi i candidati saranno la mattina alla casa di comunità di Gambassi Terme, verso le 10.00 si sposteranno al mercato settimanale di Certaldo.

La sera, sempre insieme, saranno alle 21.00 alla casa del popolo di Vitolini (Vinci) per partecipare a un’assemblea pubblica.

Barnini alle 18.00, insieme a Laura Rimi, componente della Commissione Pari opportunità della Regione Toscana, sarà all’Orto di Empoli (via Roma 18) per l’incontro “La borsa di una donna: pensieri e politiche di genere”.

Giovedì 2 ottobre Cucini alle 21.00 parteciperà a Lazzeretto (Cerreto Guidi) all’iniziativa “Lavoro e territorio: prospettive per l’Empolese Val D’Elsa”

Venerdì 3 ottobre Cucini la mattina alle 9 sarà alla casa di comunità di Montaione, dove poi parteciperà anche al volantinaggio presso il mercato settimanale.

alle 18 a Cerreto, al circolo Rossetti, ci sarà Barnini per un incontro con i cittadini.

Alle 21.15 Barnini e Cucini alla casa del Popolo di Spicchio incontro “Dal nuoco Castellani alla valorizzazione dello sport”, ci saranno anche i sondaci di Vinci Daniele Vanni e di Empoli Alessio Mantellassi.

Sabato 4 ottobre Barnini la mattina sarà al mercato settimanale di Montelupo Fiorentino, mentre Cucini sarà al mercato di Fucecchio.

Nel pomeriggio saranno insieme alle 16.00 all’inaugurazione di Cambio a Castelfiorentino.

