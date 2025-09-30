Rinvio dell'interruzione idrica programmata nel comune di Castelfiorentino

Acque comunica che, per sopraggiunte problematiche di ordine tecnico, l’intervento sulla rete idrica di Castelfiorentino, previsto per domani mercoledì 1° ottobre dalle ore 8 alle 13, sarà rinviato a lunedì 6 ottobre, con gli stessi orari. Di conseguenza, per quel giorno, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in piazza Cavour, in via Testaferrata e in via Ridolfi (nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Testaferrata).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 7 ottobre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA