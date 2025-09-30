Risate di beneficenza a teatro col Rotary Fucecchio Santa Croce

Il Rotary club è anche questo: passare una serata in sorrisi ed allegria ma sempre con l’intento di essere socialmente utili e, considerando l’incasso raggiunto dalla vendita dei biglietti e del libro di Mons. Cristiani ad offerta libera, l'evento organizzato dal Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull'Arno e dall'Associazione Teatrale Fucecchiese, ha ottenuto entrambi i risultati. Il ricavato, di tutto rispetto, è di Euro 3.460,00 ed è stato devoluto alla Misericordia di Fucecchio per il restauro della Cappella del Commiato.

Alla serata, che si è svolta presso il Piccolo Teatro Lux con il patrocinio del Comune di Fucecchio, oltre a tanti spettatori intervenuti che danno sempre l’opportunità di fare tante cose buone per il sociale, hanno partecipato Monsignor Cristiani, arciprete di Fucecchio e Correttore della Venerabile Misericordia di Fucecchio, Gino Macchiaroli, Governatore della Misericordia di Fucecchio, Maurizio Chinaglia, Presidente del Coordinamento Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno ed il suo vice Alessandro Marconcini che hanno espresso parole di vivo ringraziamento al Presidente del Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull'Arno, Luca Borgioli per l’importante iniziativa.

Un ringraziamento all’Associazione Teatrale Fucecchiese che con la sua brillantissima commedia di Valerio di Piramo per la regia di Manuela Ghimenti dal titolo “Una domenica ..... in Famiglia”, la sua bravura e la sua disponibilità ha fatto passare ai partecipanti del tempo in allegria ed ha reso possibile il successo della serata, non solo come qualità di gradimento del pubblico, ma anche come risposta concreta alla solidarietà.

Fonte: Ufficio stampa

