Sei robot giganti da scarti automobilistici, il progetto Hera e Lamborghini al Lucca Comics

Attualità Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

Automobili Lamborghini e SCART (laboratorio artistico del Gruppo Hera), presenteranno in anteprima al Lucca Comics & Games 6 mega super robot protettori dell’ambiente, realizzati con gli scarti di produzione provenienti dalla Casa di Sant’Agata Bolognese.

Tre coppie di super robot: dalle super sports car agli umanoidi
Forse solo i supereroi, alla fine, potranno salvare il Pianeta dalla catastrofe ambientale. Con questa provocazione e con un progetto che mira a dare nuova vita artistica agli scarti automobilistici, Automobili Lamborghini e SCART, il laboratorio del Gruppo Hera che trasforma i rifiuti in opere d’arte, approdano a Lucca Comics & Games 2025. Così alla kermesse internazionale atterreranno (è proprio il caso di dirlo) in anteprima mondiale 3 coppie di super robot, ciascuna formata da un personaggio di genere maschile e uno femminile, ispirate direttamente ai cartoni animati giapponesi anni Ottanta e chiamati a proteggere tre elementi fondamentali della natura: aria, terra e acqua. Lo faranno, ovviamente, con i superpoteri, ma anche trasformandosi e mutando in pochi attimi da una potente supersportiva in un umanoide d’acciaio che combatte l’inquinamento.

Il progetto artistico: gli scarti delle super sports car diventano robot
I 6 robot, alti oltre 4 metri, stanno nascendo proprio in questi giorni nei laboratori SCART di Santa Croce sull’Arno e Pisa. Nati dalla penna del celebre fumettista Marvel Giuseppe Camuncoli, autore del character design, i robot prendono forma grazie al lavoro degli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze e Ravenna e di POLI.design (founded by Politecnico di Milano). La realizzazione è avvenuta interamente con scarti di produzione delle vetture Lamborghini, come cofani, fiancate, alettoni, cruscotti, paraurti, fanali e altri componenti. Fasci di cavi elettrici multicolori, ad esempio, si trasformano nell’apparato cardio-circolatorio degli umanoidi. Le spazzole dei tergicristalli, invece, prendono forma nei folti capelli di un’eroina.

Dove vederli a Lucca Comics & Games
Le coppie di super robot saranno posizionate in punti nevralgici della manifestazione, dal 29 ottobre al 2 novembre prossimi: piazza San Michele, cortile di Palazzo Guinigi e piazza Arrigoni.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Lucca
Attualità
11 Settembre 2025

Terminato il restauro del Volto Santo, il crocifisso del IX secolo conservato nella Cattedrale di Lucca

Gli occhi “terribilis” del Volto Santo sono tornati a brillare. Sono gli occhi di un Cristo vivo, un Christus triumphans, vittorioso sulla morte e sul male. È terminato il restauro [...]

Lucca
Attualità
9 Settembre 2025

In vendita in Lucchesia la villa che fu di Carolina Bonaparte

Una maestosa villa settecentesca sulle colline di Lucca in Toscana, appartenuta a Carolina Bonaparte, sorella di Napoleone e regina di Napoli, viene ora eccezionalmente proposta in vendita da Lionard Luxury Real Estate. Considerata una delle più affascinanti [...]

Toscana
Attualità
6 Settembre 2025

Toscana Diffusa, inaugurazione del nuovo lotto del camminamento lungo il lago di Gramolazzo

Da oggi il lago di Gramolazzo, in provincia di Lucca, ha un nuovo camminamento a completamento del quadro dei lavori effettuati lungo la sponda nord e che si aggiungono all’allargamento [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina