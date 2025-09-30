Sei robot giganti da scarti automobilistici, il progetto Hera e Lamborghini al Lucca Comics

Automobili Lamborghini e SCART (laboratorio artistico del Gruppo Hera), presenteranno in anteprima al Lucca Comics & Games 6 mega super robot protettori dell’ambiente, realizzati con gli scarti di produzione provenienti dalla Casa di Sant’Agata Bolognese.

Tre coppie di super robot: dalle super sports car agli umanoidi

Forse solo i supereroi, alla fine, potranno salvare il Pianeta dalla catastrofe ambientale. Con questa provocazione e con un progetto che mira a dare nuova vita artistica agli scarti automobilistici, Automobili Lamborghini e SCART, il laboratorio del Gruppo Hera che trasforma i rifiuti in opere d’arte, approdano a Lucca Comics & Games 2025. Così alla kermesse internazionale atterreranno (è proprio il caso di dirlo) in anteprima mondiale 3 coppie di super robot, ciascuna formata da un personaggio di genere maschile e uno femminile, ispirate direttamente ai cartoni animati giapponesi anni Ottanta e chiamati a proteggere tre elementi fondamentali della natura: aria, terra e acqua. Lo faranno, ovviamente, con i superpoteri, ma anche trasformandosi e mutando in pochi attimi da una potente supersportiva in un umanoide d’acciaio che combatte l’inquinamento.

Il progetto artistico: gli scarti delle super sports car diventano robot

I 6 robot, alti oltre 4 metri, stanno nascendo proprio in questi giorni nei laboratori SCART di Santa Croce sull’Arno e Pisa. Nati dalla penna del celebre fumettista Marvel Giuseppe Camuncoli, autore del character design, i robot prendono forma grazie al lavoro degli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze e Ravenna e di POLI.design (founded by Politecnico di Milano). La realizzazione è avvenuta interamente con scarti di produzione delle vetture Lamborghini, come cofani, fiancate, alettoni, cruscotti, paraurti, fanali e altri componenti. Fasci di cavi elettrici multicolori, ad esempio, si trasformano nell’apparato cardio-circolatorio degli umanoidi. Le spazzole dei tergicristalli, invece, prendono forma nei folti capelli di un’eroina.

Dove vederli a Lucca Comics & Games

Le coppie di super robot saranno posizionate in punti nevralgici della manifestazione, dal 29 ottobre al 2 novembre prossimi: piazza San Michele, cortile di Palazzo Guinigi e piazza Arrigoni.

Fonte: Ufficio stampa

