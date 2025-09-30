Settembre di controlli antidroga per la Guardia di finanza di Empoli: 4 denunce, 45 segnalazioni e 97 grammi sequestrati

Settembre di intensa attività per la Guardia di Finanza di Empoli, impegnata in un’operazione di contrasto al traffico e al consumo di stupefacenti. I controlli, svolti anche con l’ausilio delle unità cinofile, hanno portato alla denuncia di 4 persone per violazione del Testo unico sugli stupefacenti e alla segnalazione di 45 assuntori agli Uffici Territoriali del Governo.

Sequestrati complessivamente 97 grammi di droga di varia tipologia, destinati al consumo illecito. Particolare attenzione è stata rivolta alle aree urbane sensibili, come scuole, stazioni ferroviarie e luoghi di aggregazione giovanile.

L’operazione si inserisce nella più ampia strategia di presidio del territorio, con l’obiettivo non solo di reprimere lo spaccio, ma anche di sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al consumo di sostanze, confermando il ruolo della Guardia di Finanza come presidio di legalità e tutela della collettività.