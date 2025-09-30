Sicurezza a Santa Croce, al via ai servizi notturni per la polizia municipale

L'amministrazione comunale di Santa Croce Sull'Arno, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del comando di polizia municipale, punta a migliorare la vigilanza del territorio. Nelle prossime settimane, la polizia locale di Santa Croce sull'Arno, in alcune serate affiancherà i carabinieri nella vigilanza del tessuto urbano ed extraurbano. Un servizio che verrà valutato periodicamente e che quanto attuato garantirà la presenza di una pattuglia in più di agenti di pubblica sicurezza. Nelle prossime sere quindi partiranno i primi servizi in orario notturno dalle 18 alle 24, con la possibilità di prolungarlo qualora si verifichino episodi che richiedono la presenza della polizia municipale.

Nello specifico questo servizio nasce da una richiesta del sindaco di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni, a cui il comando della polizia locale, guidato dal comandante Sandro Ammannati, ha risposto positivamente, cercando di potenziare la presenza sul territorio negli orari notturni. Ovviamente parte di questi servizi notturni, la cui necessità verrà valutata anche con le altre forze dell'ordine periodicamente, garantiranno una maggiore vigilanza del territorio a cominciare dal centro cittadino di Santa Croce.

Una decisione come ha spiegato il sindaco Giannoni che nasce dalla volontà di migliorare la vigilanza del territorio, là dove possibile nelle ore notturne. "L'obiettivo è quello di dare un po' più di risorse, in termini di agenti, alle forze dell'ordine. I carabinieri fanno già molto e sono veramente sempre presenti, ma abbiamo pensato che, quando possibile, un servizio di pattugliamento e presidio anche da parte di un equipaggio della polizia municipale in coordinamento con i carabinieri, potesse essere un aiuto a migliorare la vigilanza sul territorio e soprattutto scoraggiare eventuali malintenzionati a commettere reati. Sono sicuro che la sicurezza reale e percepita ne trarrà un giovamento nell'interesse dell'intera collettività santacrocese. Ringrazio ovviamente il comandante Ammannati e tutti gli agenti della nostra polizia locale per la disponibilità che anche in questa occasione non sottraendosi al proprio dovere nell'interesse della popolazione".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

