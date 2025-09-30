Regionali, la Lega in piazza con Marco Cordone: focus su sicurezza e CPR in Toscana

In vista delle Elezioni Regionali toscane del 12 e 13 ottobre 2025, domani 1 ottobre la Sezione Comunale della Lega di Fucecchio sarà in piazza XX Settembre, presso il mercato settimanale, con il suo candidato Marco Cordone. Il gazebo rimarrà aperto dalle 9 alle 13.30, offrendo ai cittadini l’occasione di confrontarsi direttamente con il candidato e i rappresentanti locali del partito.

Marco Cordone ha ribadito che tra le priorità della Lega in tema di sicurezza vi sono la realizzazione di una Tenenza dei Carabinieri nella città natale del giornalista e scrittore Indro Montanelli e l’eliminazione dello spaccio di droga sia nel capoluogo sia nelle frazioni del sistema Collinare delle Cerbaie, a tutela del territorio e dei cittadini.

Altro punto centrale del programma, secondo Cordone, è l’istituzione di un CPR (Centro per i Rimpatri) in Toscana, destinato a detenere immigrati irregolari che abbiano commesso reati, in attesa del rimpatrio. “Non c’è libertà senza sicurezza” sottolinea il candidato, ribadendo l’impegno della Lega su questi temi chiave.

Per informazioni: 327 6925038 – 338 6451156.

Notizie correlate