Gravi due sub dopo un'immersione all'Isola del Giglio

Un 36enne e un 42enne sono in gravi condizioni in ospedale a Grosseto. I due, entrambi sub, sono in camera iperbarica in seguito a un'immersione nelle acque dell'Isola del Giglio, vicino cala Bassetti.
Il 118 è stato attivato poco prima delle 14.30 di martedì 30 settembre per il loro soccorso. I due sono stati trasportati sulla terraferma dalla Guardia costiera, e poi stati trasferiti a Grosseto dall'elicottero Pegaso 2 in codice 3, e posti in camera iperbarica. Sul posto anche un'ambulanza.
