Sulle tracce del tartufo bianco, una passeggiata a Montopoli dà il via alla stagione

Una passeggiata nei boschi di Montopoli, per inaugurare la stagione del tartufo bianco. Domenica 5 ottobre l’appuntamento è con “Sulle tracce del tartufo bianco”, un’escursione storico naturalistica. «Dopo il bel successo di pubblico della passeggiata che ha inaugurato la stagione del tartufo nero a Montopoli – hanno detto la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini – abbiamo deciso di accogliere allo stesso modo il via alla stagione del bianco. Si tratta di una sorta di anticipazione rispetto a ciò che accadrà a fine ottobre, con la prima mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici montopolesi».

Il ritrovo e la partenza sarà dalla Chiesa di San Sebastiano, a Montopoli in Val d’Arno, alle ore 9.30, mentre il rientro è previsto alle 12.30. Si tratta di una passeggiata a piedi con la dimostrazione pratica di cerca e cavatura del tartufo bianco.

«Questo appuntamento si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento – continuano – prima con l’ingresso di Montopoli all’interno dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, con la passeggiata e la rassegna dedicate al tartufo nero e infine con l’aggiudicazione di un bando ministeriale grazie al quale riusciremo a organizzare la prima mostra mercato incentrata sul tartufo bianco e non solo. Si è chiusa la scorsa settimana “A Tavola con il tartufo nero” un cartellone che ha visto ogni giovedì dei mesi di agosto e settembre uno e più locali di Montopoli preparare dei menù dedicati proprio al tartufo nero. Una bel modo per aggregare gli imprenditori intorno all’obiettivo comune di valorizzare i nostri prodotti tipici e le nostre eccellenze».

L’iniziativa, promossa dal Comune di Montopoli in Valdarno in collaborazione con l’Associazione Culturale Arco di Castruccio e la Pro Loco, con il patrocinio dell’Associazione Tartufai delle Colline Samminatesi e dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, sarà guidata da Massimiliano Petrolo, guida ambientalista dell’Ecosistituto delle Cerbaie.

Al termine della passeggiata sarà svelato il manifesto della prima mostra mercato del tartufo bianco organizzata dal Comune di Montopoli.

Un evento gratuito, con posti limitati, per informazioni e prenotazioni:

iat@comune.montopoli.pi.it, Massimiliano: 340 3460859.

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa