Teatro amatoriale, al via 'Palcoscenico Popolare' alla Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto

La Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto è lieta di annunciare la nascita di "Palcoscenico Popolare", la sua prima rassegna interamente dedicata al teatro amatoriale. Un progetto che nasce dalla volontà di aprire sempre di più gli spazi del circolo alla cultura, offrendo al territorio spettacoli di qualità e momenti di aggregazione unici, accessibili a tutti.

La rassegna si propone come un punto di riferimento per le compagnie locali e regionali, un palco aperto alla passione e al talento che anima il teatro non professionista. "Crediamo in una cultura che sia davvero 'popolare', nel senso più nobile del termine: della gente, per la gente e fatta dalla gente," afferma il direttivo della Casa del Popolo. "Con questa prima edizione, vogliamo inaugurare un nuovo capitolo per la nostra comunità, fatto di risate, riflessioni e condivisione."

Il sipario di "Palcoscenico Popolare" si alzerà venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 21:15 con lo spettacolo "Risate in Vernacolo pisano", a cura dello storico Crocchio Goliardi Spensierati di Pisa. La compagnia porterà in scena l’anima più verace e irriverente della città attraverso sonetti arguti, parodie colorite e spassosi "quadri" di vita quotidiana. Un’ora di puro divertimento e risate contagiose in pieno stile goliardico, perché, come si dice a Pisa: "'un c'è verso, tocca ride!".

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 17 ottobre 2025, sempre alle 21:15, con "Amore censurato", un originale talk show musicale del Centro Teatro Internazionale di Firenze, con Valentina Schiavi e Mirco Roppolo. Lo spettacolo propone un viaggio ironico e affascinante tra le canzoni d’amore che sfidarono la censura e segnarono la cultura pop. Grazie all'uso di rari magnetofoni a bobina, il pubblico sarà guidato alla scoperta di brani "proibiti" e aneddoti curiosi, per un'ora e un quarto di ascolti unici e coinvolgenti.

Modalità di ingresso

L'ingresso agli spettacoli è libero e gratuito per tutti i soci Arci. Per i non soci, l'ingresso prevede un contributo di 9 euro, che include il tesseramento Arci valido per l'intero anno, permettendo così di sostenere le attività del circolo e di accedere a tutte le future iniziative.

"Palcoscenico Popolare" è un invito a riscoprire il piacere di stare insieme attraverso la magia del teatro.

Per informazioni, Tel: 347 8836806 Email: casadelpopolocastelfranco@gmail.com

Fonte: CASA DEL POPOLO CASTELFRANCO DI SOTTO a.p.s.

