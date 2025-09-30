Uccide uomo mentre passeggiava con cane e poi scappa, individuato pirata della strada

È stato individuato il conducente dell’auto pirata che ieri sera ha investito e ucciso Donato De Carlo, 60 anni, cuoco, mentre passeggiava con il suo cane lungo la regionale 71 a Terontola, nel comune di Cortona. Anche l’animale è deceduto nell’impatto.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale, dove la vittima era molto conosciuta e stimata. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione del responsabile grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, alle testimonianze e ai rilievi effettuati sul posto.