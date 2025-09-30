Un concittadino di Montespertoli nominato Ambasciatore di Città del Vino

Durante l’Assemblea nazionale di Città del Vino – Convention d’Autunno, svoltasi nel weekend a Marino nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della storica Sagra dell’Uva, Ivan Giorgio Tarzariol è stato nominato Ambasciatore dell’Associazione. Un riconoscimento prestigioso che premia l’impegno di un concittadino che ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione del territorio, sia come assessore all’agricoltura del Comune di Montespertoli, sia come presidente di Assoenologi Toscana. Tra i suoi meriti si ricorda anche il lavoro svolto, insieme all’allora sindaco Marconcini, per il riconoscimento della DOCG Chianti Montespertoli.

Fondata nel 1987, l’Associazione nazionale Città del Vino riunisce i Comuni a forte vocazione vitivinicola con l’obiettivo di promuovere progetti, iniziative ed eventi legati al vino e al territorio. Montespertoli fa parte di questa rete da molti anni, a conferma del suo profondo legame con la viticoltura e con la produzione del Chianti DOCG.

L’incontro di Marino si è svolto in occasione della Sagra dell’Uva, che quest’anno ha celebrato i cento anni dalla sua fondazione, ed è stato anche il momento per annunciare il riconoscimento del Vulture come “Città Italiana del Vino 2026”. Durante i lavori è stato tracciato inoltre un bilancio delle iniziative appena concluse, come il ciclo delle Notti del Vino, che ha coinvolto oltre 150 eventi in tutta Italia con la partecipazione di 75mila persone, tra cui anche Montespertoli.

Il Sindaco ha sottolineato come il titolo di Ambasciatore conferito a Ivan Giorgio Tarzariol rappresenti un motivo di orgoglio per l’intera comunità e confermi il ruolo del territorio nel panorama vitivinicolo nazionale, dando valore al lavoro svolto negli anni e rafforzando il legame tra la storia e il futuro del Chianti Montespertoli.