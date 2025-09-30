Una delegazione di Cerreto Guidi a Pianello Val Tidone

Attivo da molti anni, il patto d’amicizia con Pianello Val Tidone (comune piacentino con poco più di 2000 abitanti), si è rafforzato nel tempo con reciproci scambi e incontri. In occasione dei recenti festeggiamenti per Santa Liberata, una delegazione emiliana è stata ospite di Cerreto Guidi. Visita ricambiata domenica 28 settembre per il “Valtidone Wine Fest”.

Il Comune di Cerreto Guidi era rappresentato a Pianello Val Tidone, dal Vice Sindaco Massimo Irrati.

In Emilia si sono inoltre esibiti, suscitando grande apprezzamento, gli sbandieratori della contrada di Porta Fiorentina. Una nutrita delegazione della contrada ha partecipato all’evento animando con entusiasmo il “Valtidone Wine Fest”. La contrada ha preso parte sia al mattino sfilando e accompagnando il corteo alla messa per la festa di San Maurizio sia al pomeriggio con un’esibizione assai applaudita in mezzo agli stand. Ogni anno, a rotazione, una contrada del Palio del Cerro si reca infatti a Pianello Val Tidone.

Della delegazione faceva parte anche la Pro Loco di Cerreto Guidi.

L’amicizia fra i due comuni è comprovata, come noto, anche dalla toponomastica. Proprio all’ingresso di Cerreto Guidi, c’è infatti una via che porta il nome di Pianello Val Tidone, così come accade nel piccolo comune piacentino dove esiste una strada intitolata a Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa