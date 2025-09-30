Uomo investito e ucciso mentre porta a spasso il cane: caccia al pirata della strada

Tragedia nella serata di ieri a Terontola, nel comune di Cortona. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre portava a passeggio il suo cane, deceduto anch’esso nell’impatto. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 all’incrocio tra via Fosse Ardeatine e la sr 71 Umbro Casentinese.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista si sarebbe fermato brevemente dopo lo schianto per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia municipale, i sanitari del 118 e il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’investitore.

Notizie correlate