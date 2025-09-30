Uomo investito e ucciso mentre porta a spasso il cane: caccia al pirata della strada

Cronaca Cortona
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

Tragedia nella serata di ieri a Terontola, nel comune di Cortona. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre portava a passeggio il suo cane, deceduto anch’esso nell’impatto. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 all’incrocio tra via Fosse Ardeatine e la sr 71 Umbro Casentinese.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista si sarebbe fermato brevemente dopo lo schianto per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia municipale, i sanitari del 118 e il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’investitore.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Cortona
Cronaca
7 Agosto 2025

Resta ustionato mentre cerca di spegnere un incendio divampato nella sua serra

Un uomo di 67 anni è rimasto ustionato mentre cercava di spegnere un incendio divampato nella sua serra, nei pressi di Cortona. Le fiamme hanno distrutto un annesso agricolo di [...]

Cortona
Cronaca
28 Luglio 2025

Strage nazista Falzano, l'avvocatura dello Stato ricorre contro risarcimento eredi vittime

L'Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale civile di Arezzo che, il 20 gennaio scorso, aveva disposto un risarcimento di 3,7 milioni di euro agli eredi [...]



Tutte le notizie di Cortona

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina