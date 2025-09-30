Va in fiamme una baracca alla periferia di Peccioli

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti alle ore 15 di martedì 30 settembre in via del Carfalo a Peccioli per l'incendio di una baracca.

Il personale dei vigili del fuoco ha estinto le fiamme che avevano completamente avvolto una baracca in lamiera per uso agricolo. Sono stati inoltre messi in sicurezza dei luoghi dell'intervento. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto anche i carabinieri di San Miniato e i vigili urbani di Peccioli.

