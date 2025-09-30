Va in fiamme una baracca alla periferia di Peccioli

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti alle ore 15 di martedì 30 settembre in via del Carfalo a Peccioli per l'incendio di una baracca.
Il personale dei vigili del fuoco ha estinto le fiamme che avevano completamente avvolto una baracca in lamiera per uso agricolo. Sono stati inoltre messi in sicurezza dei luoghi dell'intervento. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto anche i carabinieri di San Miniato e i vigili urbani di Peccioli.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Peccioli
Peccioli
Cronaca
26 Settembre 2025
Incidente tra due auto nel tardo pomeriggio di oggi sulle colline di Peccioli. È successo poco dopo le 18, in via della Bonifica che porta alla frazione di Ghizzano, dove [...]
Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025
Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]
Pisa
Cronaca
10 Agosto 2025
Nell'ultima settimana i carabinieri di Pisa hanno denunciato 17 persone per varie violazioni nel corso di controlli per la sicurezza stradale, con un'attenzione al contrasto alla guida sotto effetto di [...]
<< Indietro