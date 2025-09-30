Venti anni al museo civico Guicciardini, la festa sabato 4 ottobre

Sabato 4 ottobre è in programma la celebrazione del ventennale del Museo Civico Guicciardini di Montopoli in Val d’Arno. Un’iniziativa dal titolo “La memoria che unisce”. «Il nostro museo civico compie 20 anni – raccontano la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini –. Sabato racconteremo la nascita e lo sviluppo di uno spazio che accoglie da due decenni le nostre radici, i ritrovamenti archeologici del territorio, la storia delle terrecotte montopolesi e alcune importanti opere degli artisti cittadini. Una mattina per celebrare chi ha portato alla nascita di quel progetto e per salutare la direttrice Monica Baldassarri che ha concluso il suo incarico di direttrice scientifica e ringraziarla per la passione e l’impegno con cui si è dedicata al nostro museo».

L’appuntamento è alle ore 10 in sala consiliare, dove ci saranno gli interventi istituzionali, a seguire la cerimonia si sposterà nelle sale del museo civico dove sarà inaugurata la mostra temporanea “20 anni in 20 progetti”. «Abbiamo pensato – spiega Marzio Gabbanini – ai 20 oggetti che in qualche modo rappresentano a vario titolo l’identità e la storia del nostro museo. Un viaggio nel passato per ripercorrere le tappe che ci hanno portato fino a qui».

La mattinata sarà anche l’occasione per conoscere il nuovo direttore, Antonio Alberti, che prenderà il posto di Monica Baldassarri alla guida del museo Guicciardini. La cerimonia è aperta alla cittadinanza.

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa