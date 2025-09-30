Viola divieto di avvicinamento ai familiari: arrestato 30enne a Certaldo

I Carabinieri della Stazione di Certaldo hanno arrestato in flagranza, nella serata del 27 settembre, un trentenne per aver violato il divieto di avvicinamento ai propri familiari. L’uomo era già stato arrestato il 17 settembre per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori, con l’adozione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di contatto con le persone offese.

Sabato scorso, nonostante il divieto, il trentenne è tornato presso la sua abitazione, citofonando insistentemente. Grazie alla pronta segnalazione di un familiare al NUE 112 e all’intervento tempestivo dei Carabinieri, sono state evitate conseguenze ulteriori.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto in cella di sicurezza e, a seguito della convalida dell’arresto, è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Si ricorda che il procedimento è in fase di indagini preliminari: la responsabilità dell’indagato sarà accertata nel corso del processo e l’uomo beneficia della presunzione di non colpevolezza.

