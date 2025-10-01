Surfista in difficoltà a Antignano, salvato

La Guardia Costiera di Livorno ha soccorso un surfista in difficoltà nelle acque di fronte alla scalinata di Antignano. Verso le 14 è arrivata una segnalazione sull'uomo che, in balia delle onde, stava cercando di attirare l'attenzione a riva.

La motovedetta CP 866, specializzata nella ricerca e soccorso (SAR), lo ha raggiunto nonostante le condizioni meteo poco favorevoli.

Il surfista è stato soccorso, appariva infreddolito e provato. Un'ambulanza, giunta a riva, lo ha preso in carico e portato in ospedale e le sue condizioni non destano preoccupazione.