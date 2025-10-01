Al Museo La Specola la mostra sugli uccelli estinti

La perdità di biodiversità non è un modo di dire. Si misura ad esempio nell’estinzione delle specie animali, le cui cause dirette o indirette sono sempre riconducibili all’uomo.

Nella classe degli uccelli sono oltre 130 le specie estinte in tempi storici: circa il 10% sono conservate oggi nel Museo La Specola del Sistema Museale dell’Ateneo (SMA) dell’Ateneo fiorentino.

Alcune di esse sono le protagoniste della mostra “Dal dodo al chiurlottello. Gli uccelli estinti del Museo La Specola”, che si apre venerdì 3 ottobre (inaugurazione ore 18, Via Romana, 17 - corridoio mostre, II piano) con gli interventi della rettrice Alessandra Petrucci, del presidente dello SMA David Caramelli e di Fausto Barbagli, curatore della collezione di Zoologia della Specola e ideatore dell’esposizione insieme a Giuseppina Eva (SMA).

Sarà così possibile osservare la colomba migratrice americana, che era la specie di uccelli più numerosa sulla Terra ma si estinse nel 1914 dopo un vero e proprio sterminio a opera dell’uomo. Oppure l’alca impenne, il fregilupo, il Nestore di Norfolk, l’emù nero - piccolo struzzo che viveva in un’isoletta della Tasmania -, il chiurlottello - estintosi nel 2024 a causa della caccia e del prosciugamento delle paludi – e il calco della testa di dodo del Museo di Oxford.

Fra le cause dirette delle estinzioni si contano anche il traffico di animali vivi e l’introduzione di animali concorrenti; fra quelle indirette la distruzione delle foreste, l’inquinamento e i cambiamenti climatici.

“L’estinzione – spiega Fausto Barbagli - non è la semplice scomparsa di tutti gli individui di una specie, bensì la perdita di un complesso sistema di intrecci ecologici che fa sì che ogni entità che scompare porti con sé un pezzetto di ecosistema. Gli uccelli estinti rappresentano quindi un severo monito: ci ricordano la nostra enorme responsabilità nei confronti della natura e ci richiamano al dovere di tutelarla”.

“Questa esposizione – ha commentato il presidente dello SMA David Caramelli - conferma una volta di più il valore internazionale della Specola nella documentazione della biodiversità anche in chiave storica: non a caso celebriamo quest’anno il 250esimo anniversario delle collezioni naturalistiche fiorentine”.

La mostra temporanea, che durerà fino al 14 dicembre, è visitabile all’interno dell’esposizione permanente della Specola da martedì a domenica (ore 9-17 – ultimo ingresso ore 16).

Fonte: Ufficio stampa