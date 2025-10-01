Armonie di parole e note, l'11 ottobre al via la rassegna di musica lirica

Promuovere la cultura a San Miniato attraverso un ciclo di rappresentazioni teatrali di musica lirica. E' questo l'obiettivo della rassegna "Armonie di parole e note”, un progetto che si propone di avvicinare il pubblico, in particolare i giovani e le famiglie, alla bellezza della musica e del teatro, creando un'esperienza culturale coinvolgente e accessibile all’interno dei luoghi iconici della cultura sanminiatese. Realizzata dal Comune di San Miniato, grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana, la rassegna promuove spettacoli che combinano opere liriche con elementi teatrali, rendendo la musica classica più fruibile e comprensibile.

Il primo appuntamento è l'11 ottobre, alle 21.15, nell'Auditorium San Martino a San Miniato, con "Don Pasquale", dramma buffo in tre atti, libretto di Giovanni Ruffini e Gaetano Donizetti, regia di Enrica Rebaudo, maestro al pianoforte e maestro del coro Simone Faraoni, per la direzione artistica di Alessandro Licostini.

La rassegna prosegue il 25 ottobre, alle 21.15, al Circolo Cheli di San Miniato, con il "Gala Lirico", per la direzione artistica di Alessandro Licostini, con Benedetta Corti (soprano), Margherita Tani (mezzosoprano) e Simone Faraoni al pianoforte.

Il progetto si apre in autunno e proseguirà anche nella prossima primavera con altri appuntamenti in luoghi luoghi iconici della cultura sanminiatese, ricchi di arte, con lo scopo di coniugare l’arte teatrale, l’arte visiva e la musica in un contesto culturale unico e immersivo, e di avvicinare la cittadinanza a questo tipo di eventi.

Gli spettacoli sono ad ingresso libero, si consiglia la prenotazione (0571 406710 - prestito@comune.san-miniato.pi.it).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa